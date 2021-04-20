Thema u. a.: Die Abschleppkönige aus Köln - Gebrüder PahlkeJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 20.04.2021: Thema u. a.: Die Abschleppkönige aus Köln - Gebrüder Pahlke
63 Min.Folge vom 20.04.2021Ab 12
Kranspezialist Harry Pahlke hat einen Auftrag zu erledigen, der ihn vor eine große Herausforderung stellt. Auf einem öffentlichen Platz in Köln-Dellbrück soll er ein Glasdach schnellstmöglich austauschen. Ob ihm das unfallfrei gelingt? Und: Rettungsassistentin Diana Seidel und Notfallsanitäter Matthias Inselsberger vom Bayerischen Roten Kreuz sind auf dem Weg zu einem brisanten Einsatz.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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