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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Auf den Schlamm, fertig, los!

Kabel EinsFolge vom 15.06.2021
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Thema u. a.: Auf den Schlamm, fertig, los!

Thema u. a.: Auf den Schlamm, fertig, los!Jetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 15.06.2021: Thema u. a.: Auf den Schlamm, fertig, los!

61 Min.Folge vom 15.06.2021Ab 12

In der Lüneburger Heide macht sich André Skwortsow jedes Jahr auf's Neue die Hände schmutzig: Der Holländer veranstaltet seit fünf Jahren einen der größten Schlamm-Hindernisläufe Deutschlands. Über 4.000 Teilnehmer suchen bei "Mud Masters" den Nervenkitzel der ganz dreckigen Sorte. Auch für den Veranstalter bedeutet das beim Testen der Hindernisse vollen Körpereinsatz. Und: Elena und Jörn kontrollieren am Flughafen Frankfurt einen Mann, der unangemeldete Waren im Gepäck hat.

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