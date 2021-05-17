Thema u. a.: Verletzte Gans - Stefan Bröckling DüsseldorfJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 17.05.2021: Thema u. a.: Verletzte Gans - Stefan Bröckling Düsseldorf
64 Min.Folge vom 17.05.2021Ab 12
Der Tierretter Stefan Bröckling wird zu einem Einsatz in Mönchengladbach gerufen: Eine Gans hat in der Nähe des Kopfbereichs einen Pfeil stecken. Kann er dem verletzten Tier helfen? Und: Alexander von Buchholtz und Polizeianwärter Artem kontrollieren heute in Bremervörde in Niedersachsen landwirtschaftliche Fahrzeuge, als sie eine Meldung im Bereich des Rauschmittelkonsums erhalten. Vor Ort müssen die beiden sich erst einmal einen Überblick verschaffen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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