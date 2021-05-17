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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Verletzte Gans - Stefan Bröckling Düsseldorf

Kabel EinsFolge vom 17.05.2021
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 17.05.2021: Thema u. a.: Verletzte Gans - Stefan Bröckling Düsseldorf

64 Min.Folge vom 17.05.2021Ab 12

Der Tierretter Stefan Bröckling wird zu einem Einsatz in Mönchengladbach gerufen: Eine Gans hat in der Nähe des Kopfbereichs einen Pfeil stecken. Kann er dem verletzten Tier helfen? Und: Alexander von Buchholtz und Polizeianwärter Artem kontrollieren heute in Bremervörde in Niedersachsen landwirtschaftliche Fahrzeuge, als sie eine Meldung im Bereich des Rauschmittelkonsums erhalten. Vor Ort müssen die beiden sich erst einmal einen Überblick verschaffen.

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