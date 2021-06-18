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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Frauen an die Macht

Kabel EinsFolge vom 18.06.2021
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 18.06.2021: Thema u. a.: Frauen an die Macht

61 Min.Folge vom 18.06.2021Ab 12

In Großenhain in Sachen befindet sich die wohl außergewöhnlichste Autowerkstatt Deutschlands: Im KFZ-Betrieb Gahse haben Jessica und Lydia Gahse das Sagen - aber kommt damit jeder Kunde klar? Und: Bei einer Verkehrsgroßkontrolle in Bremerhaven überprüfen die Polizisten Jannik und Jan-Hendrik Autofahrer. Der Fahrer eines VW-Busses macht ihnen die Arbeit schwer. Spätestens als er den Becher für die Urinprobe in das Dixi-Klo fallen lässt, ist ihnen klar: Das kann länger dauern!

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