Thema u. a.: Freund und Helfer der Wespen - Wespenumsiedler HamburgJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 21.06.2021: Thema u. a.: Freund und Helfer der Wespen - Wespenumsiedler Hamburg
61 Min.Folge vom 21.06.2021Ab 12
In Hamburg ist Michael Neumann der Mann für Wespen-Probleme. Wenn sich die Tiere in der Gartenhütte eingenistet haben, hilft er bei der artgerechten Umsiedlung. Doch der Umzug des Wespennestes ist nicht immer einvernehmlich. Und: Peter Lienbacher und Doreen Lehnert von der ASFINAG haben wieder viel zu tun. Sie haben vor allem deutsche Autofahrer im Fokus, die gerne ihre Fahrstrecke nach Berchtesgaden oder zum Königsee über die A10 in Österreich ohne Vignette abkürzen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen