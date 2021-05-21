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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Rattenplage im Kängurugehege - Schädlingsbekämpfer Dr. Zompro

Kabel EinsFolge vom 21.05.2021
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 21.05.2021: Thema u. a.: Rattenplage im Kängurugehege - Schädlingsbekämpfer Dr. Zompro

63 Min.Folge vom 21.05.2021Ab 12

Diesmal muss sich der Schädlingsbekämpfer und Biologe Dr. Oliver Zompro um eine Rattenplage im Kängurugehege der Aufzuchtstation in Sontau kümmern. Und: Im ostfriesischen Emden betreibt Sebastian Bormann einen privaten Gartenlandschaftsdienst. Ob Äste stutzen, Hecken schneiden oder Bäume fällen, für seine Kunden bringt er die Gärten auf Vordermann. Aktuell sind die Auftragsbücher proppenvoll. Verzögerungen wirbeln da schnell mal den Terminplan des Ostfriesen durcheinander.

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