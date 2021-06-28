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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Tierischer Überlebenskampf - Tierrettung München

Kabel EinsFolge vom 28.06.2021
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 28.06.2021: Thema u. a.: Tierischer Überlebenskampf - Tierrettung München

61 Min.Folge vom 28.06.2021Ab 12

Eine Katze steckt in einer gekippten Balkontüre fest und kämpft ums Überleben. Die Blutspuren am Rahmen und rausgerissene Krallen zeigen noch ihre Panik, als die Münchner Tierretter Mathias Beyer und Alina Windisch eintreffen. Und: Elena und Sven arbeiten als Zöllner am Flughafen Frankfurt. Einige Reisegäste aus Asien haben jede Menge Lebensmittel bei sich. Diese müssen alle kontrolliert werden, denn es besteht die Gefahr, Ungeziefer oder Seuchen mit einzuschleppen.

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