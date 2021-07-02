Thema u. a.: Auf der Liege vom Festivalgelände - Security Electric Love FestivalJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 02.07.2021: Thema u. a.: Auf der Liege vom Festivalgelände - Security Electric Love Festival
60 Min.Folge vom 02.07.2021Ab 12
Die Security-Männer Sebastian Basler, Rico Szentara und Raphael Prokasky sorgen auf dem alljährlichen Festival "Electric Love" in Salzburg für Sicherheit. Bei einem Kontroll-Rundgang entdecken sie einen betrunkenen Mann am Bauzaun lehnen. Da helfen nur noch die Sanitäter. Und: In Dresden bildet die Polizeihauptmeisterin Claudia Polizeipferde der Reiterstaffel Sachsen aus. Das Training ist nichts für schwache Nerven, denn Mensch und Tier müssen auf jede Situation vorbereitet sein.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins