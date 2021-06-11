Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Lkw mit defekter Elektronik - Abschlepper Böhler

Kabel EinsFolge vom 11.06.2021
Joyn+
Thema u. a.: Lkw mit defekter Elektronik - Abschlepper Böhler

Thema u. a.: Lkw mit defekter Elektronik - Abschlepper BöhlerJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 11.06.2021: Thema u. a.: Lkw mit defekter Elektronik - Abschlepper Böhler

61 Min.Folge vom 11.06.2021Ab 12

In Karlsruhe ist Stephan Lommatzsch zu einem Auftrag unterwegs: Er soll einen defekten Lkw auf einem Rastplatz abschleppen und in eine Werkstatt bringen. Für Stephan eigentlich ein Routine-Einsatz, doch er steht unter strenger Beobachtung. Und: Landtierarzt Dr. Henrik Wagner und Tierärztin Sarah Schmid werden zu einem Hof in Gießen gerufen: Ein Lamm ist zu früh auf die Welt gekommen und befindet sich nun in einem schlechten Allgemeinzustand.

Alle verfügbaren Folgen