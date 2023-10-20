Unterwegs mit dem Verkehrssicherheitsdienst BerlinJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 20.10.2023: Unterwegs mit dem Verkehrssicherheitsdienst Berlin
61 Min.Folge vom 20.10.2023Ab 12
Polizist Thomas K. und seine Kollegin vom Verkehrssicherheitsdienst Berlin kontrollieren heute große Fahrzeuge. Stimmt mit den Bussen und ihren Fahrern alles?
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2020-2021: kabel eins
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