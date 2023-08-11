Sonnige Grüße vom Imbiss: Mirko Reeh auf MallorcaJetzt kostenlos streamen
Folge vom 11.08.2023: Sonnige Grüße vom Imbiss: Mirko Reeh auf Mallorca
60 Min.Folge vom 11.08.2023Ab 12
Food-Tester Mirko Reeh ist für Achtung Kontrolle auch im Ausland unterwegs. Stimmen die schlechten Internetbewertungen oder ist es ganz anders?! Heute ist er auf Stippvisite in Palma. Taugen die Imbisse oder heißt es eher: Finger weg!?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
12
Copyrights:© Kabel Eins
