Thema u. a.: Bärenrettung aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine

Kabel EinsFolge vom 05.12.2025
Thema u. a.: Bärenrettung aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine

60 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12

Im Bärenpark Worbis in Thüringen kümmern sich die Tierschützerinnen Leona Köver und Sabrina Schröder um befreite Wildtiere aus schlechter Haltung. Zusammen mit den Kollegen Bernd Nonnenmacher und Stefan Haug vom Wolf haben sich die Vier auf den Weg gemacht, um Bär Mykhailo aus der Ukraine zu empfangen. Schaffen es die Tierschützer den Bären sicher in den Bärenpark Worbis zu bringen?

