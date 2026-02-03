Zollkontrolle Ulm – Gold im GepäckJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 03.02.2026: Zollkontrolle Ulm – Gold im Gepäck
61 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12
An der A 8 bei Ulm kontrollieren die Zöllner Ceyda Sahin und Jochen den Reiseverkehr. Wer Waren über einem Wert von 300 Euro aus einem nicht EU-Land mitbringt, muss diese versteuern. Die Zöllner finden bei einer Familie Goldschmuck im Wert von mehreren tausenden Euro. Und die Kontrolle ist noch nicht beendet.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen