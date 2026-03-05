Thema u.a.: US-Cops auf Streife - Auto ohne Lichter reagiert nicht__DELETEDJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 05.03.2026: Thema u.a.: US-Cops auf Streife - Auto ohne Lichter reagiert nicht__DELETED
61 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12
Oxford, Alabama. Der deutsche YouTuber Benjamin Rambaum ist auf Streife mit Officer Robert Matte. Dem Polizisten fällt nachts ein Auto ohne eingeschaltete Lichter auf. Officer Matte will den Wagen kontrollieren – doch der Fahrer reagiert anfangs nicht. Kurze Zeit später wird klar warum.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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