Agatha Christies Marple
Folge 1: Bertrams Hotel
94 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 12
In dem altehrwürdigen Bertrams Hotel in London herrscht ausgelassene Stimmung, bis das Zimmermädchen Jane Cooper die Leiche ihrer Arbeitskollegin Tilly Rice auf dem Hoteldach entdeckt. Bei dem diskreten Verhör von Inspector Bird will jedoch keiner der hochrangigen Gäste etwas gesehen oder gehört haben. Miss Marple ist ebenfalls zu Gast im Bertrams und lässt es sich nicht nehmen, mit ihrer scharfen Beobachtungsgabe eigene Ermittlungen anzustellen ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Distribution Ltd.