Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Agatha Christies Marple

Kurz vor Mitternacht

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 3vom 08.11.2025
Kurz vor Mitternacht

Kurz vor MitternachtJetzt kostenlos streamen

Agatha Christies Marple

Folge 3: Kurz vor Mitternacht

93 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 12

Die wohlhabende Lady Tressilian lädt zur Sommerfrische auf ihr herrliches Anwesen in Devon ein. Unter den geladenen Gästen sind der Tennisprofi Nevile Strange mit seiner Ehefrau Kay, aber auch dessen Exfrau Audrey. Kay ist wenig begeistert davon, auf die ehemalige Frau ihres Mannes zu treffen und es kommt immer wieder zu lautstaken Eifersuchtsszenen. Als eines Morgens schließlich die Gastgeberin ermordet in ihrem Bett aufgefunden wird, nimmt der Urlaub ein abruptes Ende.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Agatha Christies Marple
SAT.1 GOLD
Agatha Christies Marple

Agatha Christies Marple

Alle 3 Staffeln und Folgen