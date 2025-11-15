Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 4vom 15.11.2025
93 Min.
Folge vom 15.11.2025
Ab 12

Miss Marple erhält über einen Nachlassverwalter eine Nachricht von ihrem verstorbenen Freund Jason Rafiel: Er bittet sie, für Gerechtigkeit zu sorgen und ein geschehenes Verbrechen aufzuklären. Zusammen mit ihrem Neffen Raymond West begibt sich die Detektivin auf eine Busreise quer durch England, bei der nichts dem Zufall überlassen bleibt. Als schließlich ein Mitreisender stirbt, ist einzig Miss Marple davon überzeugt, dass es sich um Mord und nicht um Zufall handelt ...

