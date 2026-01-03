Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Agatha Christies Marple

Die Memoiren des Grafen

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 2vom 03.01.2026
Die Memoiren des Grafen

Die Memoiren des GrafenJetzt kostenlos streamen

Agatha Christies Marple

Folge 2: Die Memoiren des Grafen

90 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 12

"Chimneys" ist das angesehenste Anwesen Englands. Als sich Graf Ludwig aus Österreich zu Besuch ankündigt, überredet der Abgeordnete George Lomax den Marquis von Caterham, den hochrangigen Gast in dem ehrwürdigen Haus zu empfangen. Nach dem Empfang wird der Graf in einem Geheimgang des Hauses erschossen und neben ihm kniet Sir Anthony Cade. Er behauptet, den Toten nur gefunden und nicht getötet zu haben. Sagt er die Wahrheit?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Agatha Christies Marple
SAT.1 GOLD
Agatha Christies Marple

Agatha Christies Marple

Alle 4 Staffeln und Folgen