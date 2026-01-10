Agatha Christies Marple
Folge 3: Die blaue Geranie
88 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12
In Little Ambrose findet George Pritchard seine Frau Mary ermordet in ihrem Bett. Auf die Blumentapete im Schlafzimmer hat der Mörder eine blaue Geranie gemalt. Die Tote war wegen ihrer herablassenden Art im ganzen Ort äußerst unbeliebt und hat zu alledem ihrer Schwester Philippa den Mann ausgespannt. Es gibt einen Verdächtigen, doch Miss Marple ahnt, dass die falsche Person festgenommen wurde und ein weiterer Mord geschieht ...
Agatha Christies Marple
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Distribution Ltd.