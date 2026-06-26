Die Caravan kann wieder nach HauseJetzt kostenlos streamen
Aircraft Doctors
Folge vom 26.06.2026: Die Caravan kann wieder nach Hause
43 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 6
Im niedersächsischen Leer sind die Aircraft Doctors beheimatet. Das Team eint die Vorliebe für das Fliegen und Flugzeuge gleichermaßen, besonders liegen ihnen allerdings die älteren Modelle am Herzen. Diese werden mit leidenschaftlicher Hingabe und enormer fachlicher Kompetenz von den Aircraft Doctors repariert. Da sie mit Herzblut bei der Sache sind, ist ihnen kein Weg zu weit und keine Problem zu kompliziert, um ein Flugzeug dorthin zu bekommen, wo es hingehört: in die Luft.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Luftfahrt
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 5-7: welt