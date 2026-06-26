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Aircraft Doctors

Die Caravan kann wieder nach Hause

WELTFolge vom 26.06.2026
Die Caravan kann wieder nach Hause

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Aircraft Doctors

Folge vom 26.06.2026: Die Caravan kann wieder nach Hause

43 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 6

Im niedersächsischen Leer sind die Aircraft Doctors beheimatet. Das Team eint die Vorliebe für das Fliegen und Flugzeuge gleichermaßen, besonders liegen ihnen allerdings die älteren Modelle am Herzen. Diese werden mit leidenschaftlicher Hingabe und enormer fachlicher Kompetenz von den Aircraft Doctors repariert. Da sie mit Herzblut bei der Sache sind, ist ihnen kein Weg zu weit und keine Problem zu kompliziert, um ein Flugzeug dorthin zu bekommen, wo es hingehört: in die Luft.

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