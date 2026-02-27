Aircraft Doctors
Folge 4: Learjet im Test
43 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 6
In dieser Episode wartet ein Ölwechsel einer Piper P28 und die 100 Stunden Kontrolle der P28 im Hangar auf Chris und Adrian. Währenddessen prüft Jannis auf dem Flughafen im Siegerland einen Lear Jet. Außerdem besuchen die Freizeitpiloten die größte internationale Flug-Messe AERO. Dort gewinnen sie spannende Einblicke in die aktuellen Flugthemen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Aircraft Doctors
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Luftfahrt
Altersfreigabe:
6