Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Todes-Omen

20th CenturyStaffel 4Folge 22
Todes-Omen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 22: Todes-Omen

43 Min.Ab 12

Angelo Pintero entdeckt in seiner Bowlingbahn eine Frauenleiche. Als er die Polizei alarmieren will, entdeckt er auf dem Parkplatz eine zweite Leiche - es handelt sich um dieselbe Frau! Sie ist das dritte Opfer einer Mordserie. Fox Mulder nimmt Pinteros Wahrnehmung ernst. Während die Polizei sich schnell auf einen Täter festgelegt hat, sieht Dana Scully die Astralerscheinung des vierten Opfers. Die beiden Agenten kommen einer mörderischen Krankenschwester auf die Spur.

20th Century
