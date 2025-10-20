Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Schattenmann

20th CenturyStaffel 9Folge 6
Schattenmann

SchattenmannJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 6: Schattenmann

43 Min.Ab 12

Ein geheimnisvoller Informant macht Doggett und Reyes das Angebot, die Namen genetisch manipulierter Supersoldaten zu nennen. Allerdings will der Schattenmann sein Wissen nur an den verschwundenen Mulder weitergeben, da dieser als einziger die richtigen Verbindungen herstellen könne. Schließlich lässt sich Scully, die als einzige noch E-Mails von Mulder erhält, dazu überreden, den Kontakt mit ihm herzustellen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen