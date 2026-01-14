Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte Zack

Der falsch gepolte Rockstar

Studio 100 KidsStaffel 2Folge 23vom 14.01.2026
Der falsch gepolte Rockstar

Der falsch gepolte RockstarJetzt kostenlos streamen

Akte Zack

Folge 23: Der falsch gepolte Rockstar

22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Spencers „Guitar Troopers“-Videospiel hat einen Kurzschluss und verwandelt Zack in ein Gitarrengenie - aber nur in seinem Schlafzimmer. Trotzdem nutzt Cam Zacks neues paranormales Talent aus und verschafft Zack einen Auftritt als Leadgitarrist für eine berühmte Rockband. Dort stellt Zack fest, dass Berühmtheit einen großen Nachteil hat.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Akte Zack
Studio 100 Kids
Akte Zack

Akte Zack

Alle 1 Staffeln und Folgen