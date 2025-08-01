Vitali und Wladimir KlitschkoJetzt kostenlos streamen
Alfredissimo! - Kochen mit Bio
Folge 263: Vitali und Wladimir Klitschko
28 Min.
"Als Boxer brauchen wir viele Kohlenhydrate und Eiweiß. Darum essen wir vor den Kämpfen immer viel Spaghetti."
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alfredissimo! - Kochen mit Bio
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation, Unterhaltung
Produktion:DE, 1994
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Das Erste