Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alias - Die Agentin

Auferstehung

DisneyStaffel 3Folge 22
Auferstehung

AuferstehungJetzt kostenlos streamen

Alias - Die Agentin

Folge 22: Auferstehung

41 Min.Ab 12

Lauren hat als Sydney verkleidet Rambaldis Gleichung gestohlen. Doch Sydney dreht den Spieß um und befragt als Lauren maskiert den verhafteten Sark, wo sich Lauren und die Lösung der Gleichung befinden. Die Spur führt nach Palermo, wo Sydney auf ihre Rivalin trifft, die bereits nach dem verschwundenen Rambaldi-Artefakt graben lässt. Es kommt zum Kampf. Vaughn eilt Sydney zu Hilfe und erschießt seine Frau. Bevor sie stirbt, hinterlässt sie Sydney ein aufwühlendes Geheimnis ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Alias - Die Agentin
Disney
Alias - Die Agentin

Alias - Die Agentin

Alle 5 Staffeln und Folgen