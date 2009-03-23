Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 15: Folge 015
Alisa ist von Ellens Zusammenbruch überrascht und nachhaltig irritiert, obwohl Ellen sich bemüht, gegenüber Alisa schnell die Fassung wieder zu erlangen. Dies gelingt ihr nur kurzfristig, da Paul sich fragt, warum Christian immer noch nichts von der Schwangerschaft weiß. Obwohl Paul verspricht, gegenüber Christian zu schweigen, gerät Ellen zunehmend unter Druck, bis sie schließlich Oskar mit der unangenehmen Wahrheit konfrontiert - er hat sie geschwängert. Alisa beschließt, sich keine Gedanken mehr um Ellen und Christian zu machen. Stattdessen verabredet sie sich mit Paul für ein Konzert im Mona Lisa. Die beiden amüsieren sich prächtig, bis Christian kommt und seine Eifersucht auf Paul nicht mehr unter Kontrolle hat.
