Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 152

TelenovelaStaffel 11Folge 2vom 16.10.2009
Folge 152

Folge 152Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 2: Folge 152

43 Min.Folge vom 16.10.2009Ab 6

Liliana und Alisa sind einerseits überfordert von der neuen Situation. Andererseits ist Alisa unglaublich erleichtert, ihre leibliche Mutter gerade in diesem schwierigen Moment gefunden zu haben. Aber kann Liliana tatsächlich durch eine Organspende Jonas' Leben retten? Dana lässt Oskar in dem Glauben, dass er der Vater ihres Kindes ist, und genießt seine Zuwendung. Bis Oskar in seiner Fürsorge einen Schritt zu weit geht. Als Lars erfährt, dass Bernhardt den Besuch des Talentscouts eingefädelt hat, macht er seinem Trainer wütende Vorhaltungen. Bernhardt muss erkennen, dass sein Versuch, sein Gewissen zu beruhigen, gescheitert ist.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen