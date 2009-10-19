Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 3: Folge 153
43 Min.Folge vom 19.10.2009Ab 6
Alisa ist erleichtert, als Liliana sich schließlich doch noch zu der riskanten Operation entschließt, um Jonas zu helfen. Zunächst scheint auch alles glatt zu laufen, bis plötzlich Komplikationen auftreten. Währenddessen trotzt Dana zum ersten Mal Oskars Willen, und geht wieder arbeiten. Bis auch sie die Nachricht aus dem Krankenhaus erreicht. Tamara und Lars geraten über Lilianas OP in einen heftigen Streit und ihre erste große Krise.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alisa - Folge deinem Herzen
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises