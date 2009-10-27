Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 9: Folge 159
43 Min.Folge vom 27.10.2009Ab 6
Alisa versöhnt sich mit Jonas, der immer noch glaubt, dass Liliana ihre Amnesie nur vortäuscht. Endlich traut sich Alisa, den Regenbogenkristall zu schleifen, doch sie kann ihren Erfolg nicht lange genießen. Währenddessen will Liliana Licht ins Dunkel bringen und lässt sich auf eine Hypnosesitzung ein, die schreckliche Erinnerungen wachruft. Christian ist empört, dass die Bank für die Vergabe des Kredits verlangt, dass Oskar wieder alleine die Firmenleitung übernimmt. Fieberhaft sucht er nach einer Lösung, ohne zu ahnen, dass er damit Oskars Intrige unterläuft.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alisa - Folge deinem Herzen
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises