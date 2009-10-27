Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 159

TelenovelaStaffel 11Folge 9vom 27.10.2009
Folge 159

Folge 9: Folge 159

43 Min.Folge vom 27.10.2009Ab 6

Alisa versöhnt sich mit Jonas, der immer noch glaubt, dass Liliana ihre Amnesie nur vortäuscht. Endlich traut sich Alisa, den Regenbogenkristall zu schleifen, doch sie kann ihren Erfolg nicht lange genießen. Währenddessen will Liliana Licht ins Dunkel bringen und lässt sich auf eine Hypnosesitzung ein, die schreckliche Erinnerungen wachruft. Christian ist empört, dass die Bank für die Vergabe des Kredits verlangt, dass Oskar wieder alleine die Firmenleitung übernimmt. Fieberhaft sucht er nach einer Lösung, ohne zu ahnen, dass er damit Oskars Intrige unterläuft.

Telenovela
