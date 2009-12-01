Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 3: Folge 183
43 Min.Folge vom 01.12.2009Ab 6
Alisa kämpft gegen ihre Eifersucht an, als Gabis Wege sich immer öfter mit Christians kreuzen. Doch Alisas und Christians Liebe ist groß genug, um Olivers Intrigen unbeschadet zu überstehen. Tamara kann Lars nicht mehr länger etwas vormachen: In der Nacht vor ihrem Geburtstag trennt sie sich von ihm. Dank Oskars Manipulationen zweifelt Liliana an ihrem Verstand. Um sie endgültig an den Rand des Wahnsinns zu treiben, schickt Oskar Horst auf eine vermeintliche Recherche-Reise nach La Gomera. Doch auch dort hat Oskar einflussreiche Verbündete.
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises