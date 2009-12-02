Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 184

TelenovelaStaffel 13Folge 4vom 02.12.2009
42 Min.Folge vom 02.12.2009Ab 6

Alisa und Christian sind wieder versöhnt, doch Oliver arbeitet schon am nächsten Plan, die beiden zu entzweien. Liliana bemüht sich an Tamaras Geburtstag, sich nicht von ihrer Angst vor dem, was Horst auf La Gomera entdecken könnte, dominieren zu lassen. Oskar bemüht sich scheinheilig um Liliana, zieht aber im Hintergrund weiterhin die Fäden. Als Dana Jonas vorwirft, dass er ihrem Kind keine Zukunft bieten könne, trifft Jonas eine Entscheidung. Lars kann Tamaras Entschluss zur Trennung nicht verstehen oder akzeptieren. Seine Hoffnung, Tamara doch noch umstimmen zu können, wird jedoch zerschlagen. Lars' Frustabbau endet in einem Unfall.

