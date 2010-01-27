Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 220

TelenovelaStaffel 15Folge 10vom 27.01.2010
42 Min.Folge vom 27.01.2010Ab 6

Alisa kämpft gegen Christians anhaltende Liebesbekundungen an, weiß aber nicht, wie sie das durchstehen soll. Oliver hingegen versucht, sich mit einer großen Überraschung endgültig in Alisas Herz zu spielen. Auch Conny wird mit außergewöhnlichen Liebeserklärungen überrascht, während Betty und Paul sich scheinbar so nahe sind wie nie zuvor. Doch als Pauls Aussprache mit seiner Ex-Frau Katja wesentlich länger dauert als geplant, wird Betty nervös.

