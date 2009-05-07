Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 15: Folge 045
43 Min.Folge vom 07.05.2009Ab 12
Alisa ist erleichtert, dass Christian sich in aller Öffentlichkeit zu ihr bekannt hat, doch sie weiß, dass Christians Sorge um Ellen ihre Beziehung auch in Zukunft sehr belasten wird. Alisa will Christian beistehen, doch das wird zu einer härteren Probe als gedacht. Oskar erpresst Paul mit dem Geheimnis um seinen Vater. Da Paul sich nicht gegen Oskars Erpressung wehren kann, muss er tatenlos zu sehen, wie Christian wegen seiner Schuldgefühle immer mehr leidet. Da geschieht etwas Unerwartetes.
