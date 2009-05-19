Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 8: Folge 053
43 Min.Folge vom 19.05.2009Ab 6
Alisa lässt sich von dem Mobbing in der Firma nicht einschüchtern. Sie bezieht vor der versammelten Belegschaft Stellung und gewinnt so den Respekt ihrer Kollegen. Alisa ahnt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass Oskar zum finalen Schlag gegen sie ausholt. Auch Christian zeigt sich beeindruckt von Alisas Auftreten, doch er und Alisa sind weiter voneinander entfernt denn je. Im Hause Mona führt derweil eine Verkettung von Missverständnissen dazu, dass Mona glaubt, Roberts Liebesbrief sei von Jonas verfasst worden.
Alisa - Folge deinem Herzen
Genre:Soap
6
