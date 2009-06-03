Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 2: Folge 062
Christian ist schockiert, als Alisa ihn von Ellens Affäre mit Oskar in Kenntnis setzt. Vorsichtig konfrontiert er Ellen kurz vor ihrer Schönheitsoperation mit Alisas Anschuldigung. Ellen streitet den Vorwurf vehement ab, beschuldigt Alisa als eigennützige Lügnerin und erpresst Christian emotional: Sie sehe keinen Sinn darin, aus der Narkose zu erwachen, wenn Christian ihr nicht vertraut. Christian ist verzweifelt - wem soll er Glauben schenken? Unterdessen setzt Karl alles daran, Alisa in der Firma zu rehabilitieren. Tatsächlich stößt er durch Zufall auf Hinweise, die Oskars Intrige und Alisas Unschuld am Diebstahl der Kamera mit dem von Alisa hergestellten Linsenprototypen beweisen könnten.
