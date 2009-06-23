Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 6Folge 1vom 23.06.2009
42 Min.Folge vom 23.06.2009Ab 12

Als Christian Alisa in Ellens Brautkleid vor sich sieht, kann er nicht mehr an sich halten und küsst sie impulsiv. Alisa lässt sich für einen Moment auf den Kuss ein, doch dann stößt sie Christian von sich und schickt ihn weg. Sie ärgert sich über sich selbst. Warum hat sie bloß den Auftrag für Ellens Brautkleid angenommen?! Alisa will sich von ihren Gefühlen für Christian nicht mehr beirren lassen und sucht ihn auf, um mit ihm über den Vorfall zu sprechen. Keiner der beiden ahnt, dass Ellen alles mit anhört. Unterdessen wächst Karls schlechtes Gewissen: Er findet es nach wie vor falsch, Alisa und Jonas die Wahrheit über ihre Herkunft zu verschweigen.

