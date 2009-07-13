Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 13: Folge 088
43 Min.Folge vom 13.07.2009
Alisa findet bei ihrem Bruder kein Verständnis für ihre Zeitungsannonce und fühlt sich bei der Suche nach ihrer leiblichen Mutter zunehmend isoliert. Sie entscheidet sich spontan, nach Wetzlar zu fahren, um am Grab ihres Vaters die Nähe zu ihren Wurzeln zu suchen. Als sie schon kurz davor ist, ihre Suche aufzugeben, erreicht sie ein überraschender Anruf. Während Ludwig sich erfolglos bemüht, den Bruch mit Christian zu kitten, triumphiert Oskar als Initiator des Zerwürfnisses. Tamara und Lars hingegen kämpfen mit den Tücken des "ersten Mals" und erleben eine peinliche Situation mit Liliana.
Genre:Soap
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises