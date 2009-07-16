Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 15: Folge 090
Alisa und ihre vermeintliche Mutter nähern sich immer mehr an. Jonas sieht das mit Misstrauen, da er weiß, dass die Frau eine Betrügerin ist, doch erst als es beinahe zu spät ist, versucht er Alisa zu warnen. Alisa lässt Jonas nicht zu Wort kommen, macht aber kurz darauf eine erschütternde Entdeckung. Oskar glaubt sich am Ziel seiner Träume: Nach dem Ausscheiden von Christian aus der Firma ist er alleiniger Geschäftsführer. Er zelebriert seinen Triumph, ohne zu bemerken, wie sehr er dabei Caro in seinen Bann zieht. Conny hingegen registriert besorgt, dass ihre Tochter beginnt, für Oskar zu schwärmen. Robert hingegen erhält von Mona die endgültige Absage. Mona macht Robert klar, dass er und sie nur Freunde sein können. Kurz darauf erhält Mona eine schicksalhafte Nachricht.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick