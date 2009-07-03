Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 9: Folge 084
Alisa und Liliana verstehen sich immer besser, was Gudrun nicht entgeht. Alisa wundert sich zunehmend über das angespannte Verhalten ihrer Adoptivmutter. Doch Gudrun hat allen Grund, nervös zu sein: Ludwigs schlechtes Gewissen lässt ihn darüber nachdenken, das Geheimnis zu lüften und Liliana mit ihren Kindern Alisa und Jonas zusammenzuführen. Doch während Ludwig zu Gudruns Erleichterung seinen Entschluss noch einmal überdenkt, überreicht Christian Alisa einen unglaublichen Fund: Den zweiten Ohrring ihrer leiblichen Mutter. Oskar provoziert Christian mit seiner Entenjagd bis aufs Blut. Doch Ellen gelingt es in letzter Sekunde, Christians Verdacht wegen des Waffendeals mit Teeland ins Leere laufen zu lassen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick