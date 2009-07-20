Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 1: Folge 091
43 Min.Folge vom 20.07.2009
Alisa erkennt fassungslos, dass ihre vermeintliche Mutter eine Betrügerin ist. Noch tiefer trifft sie allerdings, dass Jonas davon wusste, ihr aber nichts gesagt hat. Ablenkung von ihrem Kummer erfährt Alisa durch Mona, die überraschend nach Italien abreist, da ihre Mutter einen Herzinfarkt erlitten hat. Conny bemerkt alarmiert, dass ihre Tochter sich tatsächlich für Oskar zu interessieren scheint. Um Schlimmeres zu verhindern, verrät sie Caro ein lange gehütetes Geheimnis.
Alisa - Folge deinem Herzen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises