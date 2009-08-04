Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 10: Folge 100
42 Min.Folge vom 04.08.2009
Alisa stößt mit ihrer Vermutung, dass Liliana ihre Mutter sein könnte, zunächst auf taube Ohren, denn Liliana weist diese Möglichkeit weit von sich. Doch dann kommen ihr Zweifel, und sie macht Alisa einen überraschenden Vorschlag. Während Ellen vergeblich versucht, die Beziehung zwischen Vater und Sohn zu kitten, ist Ludwig von Lilianas wiederkehrenden Erinnerungen beunruhigt. Er beschließt, seiner Frau endlich die Akte zu geben, in der sich alle Informationen über ihre wahre Vergangenheit befinden - nicht ahnend, dass die Akte längst nicht mehr da ist, wo er sie vermutet.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alisa - Folge deinem Herzen
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises