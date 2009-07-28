Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 7Folge 6vom 28.07.2009
Alisa und Paul schweben trotz Pauls ungewisser wirtschaftlicher Zukunft auf Wolke Sieben. Nachdem sie Robert, der Emilia zu Mona nach Neapel bringen soll, verabschiedet haben, überraschen sie Alisas Familie mit der Nachricht von ihrer Verlobung. Christian versetzt Alisas und Pauls Glück einen heftigen Stich. Caro freut sich weiter darauf, bald eine echte Castellhoff zu sein. Doch Conny schafft es nicht, Bernhardt zu beichten, wer tatsächlich Caros Vater ist. Oskar bekommt mit, dass Ludwig scheinbar schwer krank ist, doch sein Versuch, mehr über Ludwigs Krankheit zu erfahren, scheitert zunächst. Erst ein perfides Manöver bringt ihm die erschreckende Gewissheit: Sein Bruder wird sterben.

