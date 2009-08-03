Zum Inhalt springenBarrierefrei
Telenovela Staffel 7 Folge 9 vom 03.08.2009
43 Min. Folge vom 03.08.2009 Ab 6

Alisa ist vollkommen verwirrt: Die Handschrift auf dem Marmeladenglas, der Ohrring, der in Schönroda aufgetaucht ist - alles deutet darauf hin, dass Liliana ihre leibliche Mutter ist. Während sich Alisa auf Spurensuche begibt und Liliana mit ihrer Vermutung konfrontiert, geht Oskars Intrige gegen Christian besser auf als erwartet. Ludwig glaubt, dass Christian ihn hintergangen hat. Und trotz seines Bestrebens, sich zu versöhnen, kommt es zu einem verhängnisvollen Streit.

