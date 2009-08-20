Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 8Folge 7vom 20.08.2009
43 Min.Folge vom 20.08.2009Ab 6

Alisa und Christian wird bewusst, dass sie sich nicht ohne fremde Hilfe aus der Pumpenkammer, in die sie sich versehentlich eingesperrt haben, befreien können. Sie kommen sich näher, bis sie früher als erwartet befreit werden. Alisa beschließt nach dieser irritierenden Erfahrung, Nägel mit Köpfen zu machen und sich eindeutig zu Paul zu bekennen. Während Ludwig auf eine echte Versöhnung mit Liliana hofft, tut diese sich schwer damit, dem Schweigepakt Folge zu leisten. Wird sie Tamara die Wahrheit über Ludwigs Krankheit sagen?

