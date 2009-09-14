Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 128

Telenovela Staffel 9 Folge 8 vom 14.09.2009
43 Min. Ab 6

Während Christian Alisa nicht vergessen kann, zweifelt Alisa immer öfter an ihrer Entscheidung für ein gemeinsames Leben mit Paul. Als Paul bei einem gemeinsamen Ausflug ihr sein Liebesgeständnis erneuert, kommt es zu einer folgenschweren Aussprache. Unterdessen begreift Bernhardt allmählich, dass seine Caroline die Tochter von Oskar Castellhoff ist, und verfällt in einen schockähnlichen Zustand. Caros Einzug in die Villa gestaltet sich jedoch vollkommen anders, als sie sich das vorgestellt hat.

Telenovela
Alle 16 Staffeln und Folgen