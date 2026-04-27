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All Star Shore

MTV liveStaffel 1Folge 6vom 27.04.2026
Nimm einen Shot, du wirst ihn brauchen!

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All Star Shore

Folge 6: Nimm einen Shot, du wirst ihn brauchen!

42 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 18

Joey sorgt für ein abruptes Ende von Vanjies Drag-Show. Blake & James stehen vor ein paar schwierigen Entscheidungen. Doch bevor sie ein Team auswählen, das gegen Chloe & Potro im Exil-Spiel antritt, sendet eine Wendung Schockwellen durch die Villa.

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