Staffel 1Folge 6vom 27.04.2026
Nimm einen Shot, du wirst ihn brauchen!Jetzt kostenlos streamen
All Star Shore
Folge 6: Nimm einen Shot, du wirst ihn brauchen!
42 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 18
Joey sorgt für ein abruptes Ende von Vanjies Drag-Show. Blake & James stehen vor ein paar schwierigen Entscheidungen. Doch bevor sie ein Team auswählen, das gegen Chloe & Potro im Exil-Spiel antritt, sendet eine Wendung Schockwellen durch die Villa.
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Genre:Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Season 1-2: MTV