Staffel 2Folge 14vom 09.11.2023
Chris hasst RespektlosigkeitJetzt kostenlos streamen
Alle Hassen Chris
Folge 14: Chris hasst Respektlosigkeit
19 Min.Folge vom 09.11.2023Ab 6
Um sich in der Schule endlich ein wenig Respekt zu verschaffen, macht Chris den Job der Schüleraufsicht. Seine neue Machtposition steigt ihm jedoch etwas zu Kopfe, sodass er beinahe seine Freundschaft zu Greg aufs Spiel setzt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alle Hassen Chris
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Comedy Central