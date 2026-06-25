Staffel 1Folge 11vom 25.06.2026
Chris hasst NachtarbeitJetzt kostenlos streamen
Alle hassen Chris
Folge 11: Chris hasst Nachtarbeit
19 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 6
Chris will unbedingt eine neue Lederjacke haben. Da die Familie nicht genug Geld hat, beschließt Chris' Vater seinen Sohn mit auf seine Arbeit zu nehmen, wo dieser sich das Geld selbst erarbeiten soll. Doch das ist gar nicht so einfach.
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Alle hassen Chris
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Comedy Central & © Season 1, Season 3-4: Comedy Central Germany