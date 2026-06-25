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Alle hassen Chris

Comedy CentralStaffel 1Folge 11vom 25.06.2026
Chris hasst Nachtarbeit

Chris hasst NachtarbeitJetzt kostenlos streamen

Alle hassen Chris

Folge 11: Chris hasst Nachtarbeit

19 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 6

Chris will unbedingt eine neue Lederjacke haben. Da die Familie nicht genug Geld hat, beschließt Chris' Vater seinen Sohn mit auf seine Arbeit zu nehmen, wo dieser sich das Geld selbst erarbeiten soll. Doch das ist gar nicht so einfach.

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