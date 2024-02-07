Staffel 1Folge 12vom 07.02.2024
Chris hasst WeihnachtenJetzt kostenlos streamen
Alle Hassen Chris
Folge 12: Chris hasst Weihnachten
19 Min.Folge vom 07.02.2024Ab 6
Weihnachten steht kurz bevor, doch so richtig freuen kann sich die Familie nicht, denn so wie es aussieht werden Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr finanziell nicht drin sein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alle Hassen Chris
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Comedy Central